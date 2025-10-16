SG Ingelheim in Breitenthal: Bei einem weiteren Heimsieg winkt Platz drei
Die Heimserie der DSG Breitenthal in der Frauenfußball-Verbandsliga ist bemerkenswert. Und sie soll auch das Gastspiel der SG Ingelheim überdauern.
Wer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass die Fußballerinnen der DSG Breitenthal als Tabellenfünfter im Vorderfeld der Verbandsliga mitmischen und mit einem Heimsieg am Samstag – der Anstoß erfolgt um 17 Uhr – die unmittelbar vor ihnen in der Tabelle auf Rang vier liegende SG Ingelheim/Drais sogar überholen könnten?