SC 13 Bad Neuenahr gewinnt 2:1 im Derby gegen Montabaur und festigt Platz drei in der Regionalliga Südwest. Am Ende mauert der SC 13 die Führung über die Zeit.
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Zum Rückrundenauftakt in der Regionalliga Südwest haben die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr ihre Ambitionen unterstrichen. Im Apollinarisstadion setzten sich die Kurstädterinnen im Rheinland-Derby mit 2:1 (2:0) gegen den 1. FFC Montabaur durch und festigten den dritten Tabellenplatz, der am Saisonende für die neue 3.