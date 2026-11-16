SC 13 jubelt über 2:1 Bad Neuenahr gewinnt Rheinland-Derby gegen Montabaur Lutz Klattenberg 16.11.2026, 11:30 Uhr

i Paula Gau (vorn rechts) und der SC 13 Bad Neuenahr gewannen das Regionalliga-Duell gegen Montabaur und festigten mit dem 2:1 den dritten Tabellenplatz. Martin Gausmann

SC 13 Bad Neuenahr gewinnt 2:1 im Derby gegen Montabaur und festigt Platz drei in der Regionalliga Südwest. Am Ende mauert der SC 13 die Führung über die Zeit.

Zum Rückrundenauftakt in der Regionalliga Südwest haben die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr ihre Ambitionen unterstrichen. Im Apollinarisstadion setzten sich die Kurstädterinnen im Rheinland-Derby mit 2:1 (2:0) gegen den 1. FFC Montabaur durch und festigten den dritten Tabellenplatz, der am Saisonende für die neue 3.







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