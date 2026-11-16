SC 13 jubelt über 2:1
Bad Neuenahr gewinnt Rheinland-Derby gegen Montabaur
Paula Gau (vorn rechts) und der SC 13 Bad Neuenahr gewannen das Regionalliga-Duell gegen Montabaur und festigten mit dem 2:1 den
Paula Gau (vorn rechts) und der SC 13 Bad Neuenahr gewannen das Regionalliga-Duell gegen Montabaur und festigten mit dem 2:1 den dritten Tabellenplatz.
Martin Gausmann

SC 13 Bad Neuenahr gewinnt 2:1 im Derby gegen Montabaur und festigt Platz drei in der Regionalliga Südwest. Am Ende mauert der SC 13 die Führung über die Zeit.

Lesezeit 1 Minute
Zum Rückrundenauftakt in der Regionalliga Südwest haben die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr ihre Ambitionen unterstrichen. Im Apollinarisstadion setzten sich die Kurstädterinnen im Rheinland-Derby mit 2:1 (2:0) gegen den 1. FFC Montabaur durch und festigten den dritten Tabellenplatz, der am Saisonende für die neue 3.
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