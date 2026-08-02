Frühe Rote Karte für SG 99 Andernacherinnen verlieren zum Auftakt mit 1:2 Stefan Kieffer 02.08.2026, 18:56 Uhr

i Diskussionen und Entsetzen bei den Andernacherinnen (in Blau) nach der Roten Karte gegen Malou Müller. Norina Tönges

Fußball-Zweitliga-Drama in Andernach: Trotz früher Roter Karte kämpfen die Bäckermädchen tapfer gegen Ex-Bundesligist Meppen, doch ein spätes Freistoßtor besiegelt die unglückliche 1:2-Niederlage.

Eine ganz bittere Niederlage kassierten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach zum Start der neuen Zweitligasaison. Gegen den Ex-Bundesligisten SV Meppen mussten die Bäckermädchen nach einem frühen Platzverweis fast 80 Minuten lang in Unterzahl spielen und verloren am Ende unglücklich mit 1:2 (1:1).







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