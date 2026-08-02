Frühe Rote Karte für SG 99
Andernacherinnen verlieren zum Auftakt mit 1:2
Diskussionen und Entsetzen bei den Andernacherinnen (in Blau) nach der Roten Karte gegen Malou Müller.
Diskussionen und Entsetzen bei den Andernacherinnen (in Blau) nach der Roten Karte gegen Malou Müller.
Norina Tönges

Fußball-Zweitliga-Drama in Andernach: Trotz früher Roter Karte kämpfen die Bäckermädchen tapfer gegen Ex-Bundesligist Meppen, doch ein spätes Freistoßtor besiegelt die unglückliche 1:2-Niederlage.

Lesezeit 3 Minuten
Eine ganz bittere Niederlage kassierten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach zum Start der neuen Zweitligasaison. Gegen den Ex-Bundesligisten SV Meppen mussten die Bäckermädchen nach einem frühen Platzverweis fast 80 Minuten lang in Unterzahl spielen und verloren am Ende unglücklich mit 1:2 (1:1).
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