Fußball-Zweitliga-Drama in Andernach: Trotz früher Roter Karte kämpfen die Bäckermädchen tapfer gegen Ex-Bundesligist Meppen, doch ein spätes Freistoßtor besiegelt die unglückliche 1:2-Niederlage.
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Eine ganz bittere Niederlage kassierten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach zum Start der neuen Zweitligasaison. Gegen den Ex-Bundesligisten SV Meppen mussten die Bäckermädchen nach einem frühen Platzverweis fast 80 Minuten lang in Unterzahl spielen und verloren am Ende unglücklich mit 1:2 (1:1).