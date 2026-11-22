SG 99 besiegt Mönchengladbach Andernacher Drama von Ingolstadt wiederholt sich nicht Stefan Kieffer 22.11.2026, 19:54 Uhr

i Früh gingen die Andernacherinnen durch Carolin Schraa (vorn) in Führung, die nach einem Querpass von Narjiss Ahamad nur noch einschieben musste – es war das einzige Tor beim 1:0 der SG 99 gegen Borussia Mönchengladbach. Norina Tönges

In der 2. Bundesliga triumphieren die Andernacher Bäckermädchen mit 1:0 über Mönchengladbach und ziehen in der Tabelle gleich. Der knappe Sieg auf dem Mendiger Kunstrasen ist auch der starken Abwehr zu verdanken.

Das Drama von Ingolstadt, als die Fußballerinnen der SG 99 Andernach in den letzten fünf Minuten eine Führung verspielten und mit 1:2 verloren, hat sich nicht wiederholt. Im letzten Hinrundenspiel der 2. Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach brachte die SG 99 ihren 1:0-Vorsprung über die Zeit, sicherte sich die Punkte 17 bis 19 und zog mit dem Gegner gleich.







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