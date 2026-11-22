In der 2. Bundesliga triumphieren die Andernacher Bäckermädchen mit 1:0 über Mönchengladbach und ziehen in der Tabelle gleich. Der knappe Sieg auf dem Mendiger Kunstrasen ist auch der starken Abwehr zu verdanken.
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Das Drama von Ingolstadt, als die Fußballerinnen der SG 99 Andernach in den letzten fünf Minuten eine Führung verspielten und mit 1:2 verloren, hat sich nicht wiederholt. Im letzten Hinrundenspiel der 2. Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach brachte die SG 99 ihren 1:0-Vorsprung über die Zeit, sicherte sich die Punkte 17 bis 19 und zog mit dem Gegner gleich.