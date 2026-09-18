Überflieger Saarbrücken kommt 1. FFC Montabaur will das Unmögliche möglich machen Marco Rosbach 18.09.2026, 14:52 Uhr

i Voller Einsatz ist nötig, wenn der 1. FFC Montabaur gegen den 1. FC Saarbrücken eine Chance haben will. Hier zeigt Laetitia Theis (im blauen Trikot), wie man dem Topfavoriten das Leben schwermachen kann. Andreas Hergenhahn

Zwei Auswärtssiegen steht nur ein Punkt aus den beiden Heimspielen gegenüber. Die Heimbilanz müsse dringend verbessert werden, scherzt Timo Kluger, der Trainer des 1. FFC Montabaur, vor dem anstehenden Topspiel gegen Überflieger 1. FC Saarbrücken.

Von Vorgeplänkel konnte in den vergangenen Wochen wahrlich keine Rede sein beim 1. FFC Montabaur, der in der Regionalliga Südwest ein anspruchsvolles Auftaktprogramm erwischt hatte. Doch nach den Spielen gegen Bad Neuenahr (1:1), Issel (2:1), Mainz 05 II (0:1) und zuletzt Wörrstadt (10:1) folgt am Sonntag der ultimative Härtetest, wenn die Fußballerinnen aus der Kreisstadt den Top-Favoriten 1.







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