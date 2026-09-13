Kluger-Elf nicht zu bremsen 1. FFC Montabaur macht’s in Wörrstadt zweistellig Marco Rosbach 13.09.2026, 17:41 Uhr

i Hatte Grund zu strahlen: Marie Fischer glänzte beim 10:1 ihres 1. FFC Montabaur in Wörrstadt als vierfache Torschützin. Andreas Hergenhahn

Vier Treffer von Marie Fischer, dazu drei Doppelpackerinnen und eine 16-Jährige, die ein starkes Startelfdebüt feierte: Der 1. FFC Montabaur überzeugte in Wörrstadt in allen Belangen. Das Ergebnis war für Trainer Timo Kluger nicht das Wichtigste.

Als Timo Kluger nach dem 10:1 (7:0)-Triumph des 1. FFC Montabaur beim TuS Wörrstadt den wichtigsten Satz formulierte, ging es nicht um das Ergebnis und auch nicht um Tore oder einzelne Spielerinnen. Es ging um die Gemeinschaft, die dem Trainer des Frauen-Regionalligisten aus der Kreisstadt besonders am Herzen liegt.







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