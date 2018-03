Gema kassiert bei Frauen-Fußball-WM

Aus unserem Archiv

München (dpa) – Der Musikrechteverwerter Gema will Kneipen, Restaurants oder Geschäfte zur Kasse bitten, die in diesem Sommer die Spiele der Frauen-Fußball-WM zeigen. Für Gastronomen oder Einzelhändler gibt es «Sondertarife», wie die Gema in München mitteilte.