Vom passiven Abseits und anderen Feinheiten des Fifa-Regelwerks

Von unserer Reporterin Martina Koch

Auf den eigenen fußballerischen Sachverstand lässt man (und frau) ja als Mitglied der Sportredaktion normalerweise nichts kommen. Das gilt selbst für Neulinge wie mich, die erst mit Beginn der Frauen-WM im eigenen Land in die Riege der Sportberichterstatter aufgestiegen ist.

Nun gut, als sich damals in der Schule Mädchen zusammenfanden, die mit Begeisterung die Stollenschuhe schnürten, um gemeinsam dem runden Leder hinterherzujagen, habe ich mich vornehm zurückgehalten. Dankenswerterweise lässt sich Fußball ja mit der gleichen Begeisterung auch als Sofa-, Kneipen- und Tribünensport betreiben. Die jahrelange Praxis als Zuschauerin dürfte reichen, um den geneigten Leser bei der WM fachmännisch mit Spielberichten aus dem Stadion zu versorgen, dachte ich.

Dachte ich. Denn ich hatte nicht mit den männlichen Exemplaren der 80 Millionen selbst ernannten Bundestrainer und studierten Fußballexperten gerechnet, die an jeder Ecke wachsen. Fühlte ich mich vor einigen Wochen noch gut für die WM gewappnet – schließlich hat man mich beizeiten in das alte fußballerische Geheimwissen namens Abseitsregel eingeweiht –, schmilzt mein Selbstbewusstsein inzwischen wie Eis unter dem Flutlicht. „Gilt bei einem Rückpass von der Mittellinie zum eigenen Torwart die passive Abseitsregel?“, fragt etwa ein besonders hinterhältiges Exemplar des Fußballverrückten beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Wie jetzt? Rückpass von der Mittellinie zum Torwart? Und wer soll dabei jetzt im passiven Abseits stehen? Könnte sich um eine Scherzfrage handeln. Oder auch nicht. Eine Googlesuche sowie mehrere Anrufe bei den männlichen Fußballfans im Freundeskreis später bleibt immer noch offen, ob irgendeine Art von Abseits nun gilt oder nicht. Dafür hat die Neu-Sportberichterstatterin aber bereits die helle Panik erfasst: Wie wird das erst unter Livebedingungen auf der Pressetribüne?

Es ist schließlich nicht so, dass man die Spielerinnen dazu bringen könnte, strittige Szenen mal eben in Zeitlupe zu wiederholen. Und die freundlichen Reporter von ARD und ZDF sitzen auch nicht immer in Rufweite, um einem die Feinheiten der Abseitsregel auf den animierten Bildschirm zu zeichnen. Was, wenn die eine alles entscheidende Szene in der Frauenfußball-Partie des Jahrtausends an einem vorüberzieht, weil man als Anfänger noch darüber grübelt, ob man gerade ein passives Abseits verpasst hat? Möglicherweise eins von der Mittelinie zum eigenen Torwart?

Bei Rückpässen zum Torwart gelte die Abseitsregel, finde aber selten Anwendung, löst besagter Bekannter das vermeintliche Fußballrätsel schließlich auf. Aha. Da rege ich mich also eine geschlagene Dreiviertelstunde lang über den Sonderfall einer Fußballregel auf, die dann keine Anwendung findet? Da schleicht sich doch langsam der Verdacht ein, dass es gar nicht unbedingt nötig ist, vor dem Besuch der Pressetribüne in die zahlreichen Untiefen und Sonderregelungen einzutauchen, die das Fifa-Regelwerk so bereithält.

Vielleicht verstellt der große Katalog mit Auslegungen der Fußballregeln ja auch nur den Blick auf das, was wirklich auf dem Rasen passiert. Ich kann mich jedenfalls an kein passives Abseits erinnern, das mich über die Jahre als Zuschauerin vor Begeisterung vom Sitz gehauen hätte. Aber dafür an sensationelle Tore. Pfeilschnelle Passspiele. Wilde Ballakrobatik. Gehaltene Elfmeter. Also an genau das, was auch diese Frauenfußball-WM hoffentlich zu einem unvergesslichem Fußballfest macht. Auf dass es den Kleingeistern unter den Fußballexperten dann auch einmal die Sprache verschlägt.