Berlin

Europa League

West Ham United im Halbfinale Gegner von Frankfurt

West Ham United ist im Halbfinale der Europa League Gegner von Eintracht Frankfurt. Der Londoner Premier-League-Club siegte nach dem 1:1 im Hinspiel 3:0 (2:0) bei Olympique Lyon. Die Halbfinalspiele finden am 28. April und 5. Mai statt, das Endspiel steigt am 18. Mai in Sevilla.