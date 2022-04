«1SGE»: Flugnummer zu Ehren von Eintracht Frankfurt geändert

Externer Inhalt Twitter Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an Twitter übermittelt werden und Sie die Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten anübermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben. Öffnen

«Dank einer absoluten Ausnahmeregelung», twitterten die Hessen vor dem Abflug und fügten an: «Kein Scherz, einfach nur schön.»

Die Abkürzung SGE steht für die Bezeichnung Sportgemeinde Eintracht. Bei der Flugdaten-Website «Flightaware» ließ sich der Lufthansa-Flug mit dieser Flugnummer am Nachmittag beim Rückflug beobachten. Frankfurt war mit dem sensationellen 3:2 in Barcelona in das Halbfinale der Europa League eingezogen.