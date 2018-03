Wolfsburgs Rückkehrer Brekalo will sich in Rückrunde zeigen

Aus unserem Archiv

Wolfsburg

Offensivspieler Josip Brekalo sieht sich nach seiner Rückkehr zum VfL Wolfsburg gestärkt. „Ich kann jetzt sagen, dass ich ein richtiger Profi bin“, sagte der 19 Jahre alte Kroate am Dienstag in einem von dem Fußball-Bundesligisten veröffentlichten Interview kurz vor dem Trainings-Auftakt nach der Winterpause. Der Flügelspieler war zuvor rund ein Jahr an den VfB Stuttgart ausgeliehen gewesen.