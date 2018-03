Wolfsburg verliert Testspiel gegen ManCity

Der VfL Wolfsburg hat am Samstag ein Testspiel gegen den englischen Meister Manchester City mit 0:2 (0:1) verloren. Der Fußball-Bundesligist muss voraussichtlich vorerst auf Stürmer Patrick Helmes verzichten.

Rückkehrer Diego (vorne) wurde von den Wolfsburger Fans mit gemischten Gefühlen empfangen.

Foto: Dominique Leppin – DPA

Der Angreifer wurde nach einem Zweikampf in der 35. Minute mit einer Knieverletzung ausgewechselt. Mit einem bandagierten Knie ging Helmes, der in der vergangenen Saison in 16 Bundesliga-Partien zwölf Tore schoss, kurz vor der Pause in die Kabine. Eine genaue Diagnose wird für Sonntag erwartet. Die Treffer vor 25 000 Zuschauern in der VW-Arena erzielten Sergio Aguero (40. Minute) und Yaya Touré (56.).

Im Mittelpunkt standen jedoch zwei andere Akteure: Wolfsburgs Diego und City-Angreifer Edin Dzeko. Der Stürmer, der Wolfsburg im Januar 2011 für rund 35 Millionen Euro in Richtung Manchester verlassen hatte, wurde nach seiner Einwechslung mit Sprechchören begrüßt. «Im Herzen bin ich immer noch Wolfsburger», sagte Dzeko nach dem Spiel dem TV-Sender Sport1. Beim Brasilianer Diego war der Empfang verhaltener. Es gab Applaus, aber auch Pfiffe, als der Spielmacher in der 63. Minute eingewechselt wurde.

Diego reist am Sonntag mit ins Trainingslager nach Villach/Österreich. Patrick Ochs, Makoto Hasebe, Simon Kjaer, Marco Russ, Alexander Madlung und Peter Pekarik hingegen wurden von Trainer Felix Magath aussortiert und sind bereits auf Club-Suche. Bis zum 12. August wollen sich die Wolfsburger in Österreich den Feinschliff für die neue Saison holen.