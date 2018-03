Wolfsburg gelingt hoher Sieg in Villach

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich eine Woche vor dem Pflichtspiel-Start in Torlaune präsentiert. Beim österreichischen Drittligisten Villacher SV siegte der VfL mit 10:0 (4:0).

Felix Magath sah ein 10:0 seiner Männer gegen den Villacher SV.

Foto: Roland Hermstein – DPA

Der niederländische Neuzugang Bas Dost, Srdjan Lakic und Rasmus Jönsson erzielten jeweils zwei Tore für das Team von Trainer Felix Magath. Die Niedersachsen beenden am Sonntag ihr Trainingslager in Villach und treten am 19. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Schönberg an.