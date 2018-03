WM-Aus: Leipzigs Halstenberg erleidet Kreuzbandriss

Für Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg vom Bundesligisten RB Leipzig ist die Saison beendet und eine WM-Teilnahme praktisch unmöglich geworden.

Marcel Halstenberg hat sich im Training am Knie verletzt.

Foto: Jan Woitas – dpa

Der 26 Jahre alte Linksverteidiger erlitt im Training am Dienstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Das teilte sein Club via Twitter mit. „Unser Abwehrspieler wird zeitnah operiert und mehrere Monate ausfallen“, hieß es. Die Weltmeisterschaft findet ab Mitte Juni in Russland statt.

Halstenberg hatte sich im Training das Knie verdreht. Unklar war zunächst, ob das Kreuzband nur an- oder gerissen ist. Schon beim 2:3 zum Abschluss des Vorjahres gegen Hertha BSC hatte sich Halstenberg eine dreifache Fraktur der rechten Mittelhand zugezogen. Erst am 4. Januar war er wieder ins Training eingestiegen.