Wirbel um Medizinschrank – Ermittlungen beim FC Bayern

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen beim FC Bayern aufgenommen – wegen möglicher Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz. Wie Staatsanwalt Nikolaus Lanz vor dem Landgericht München sagte, wurde ein Physiotherapeut des Vereins von der Polizei vernommen.

Hintergrund sind Aussagen aus dem Brandstiftungs-Prozess gegen den ehemaligen Bayern-Profi Breno, der vor Gericht angegeben hatte, regelmäßig Schlafmittel aus dem Medizinschrank der Bayern genommen zu haben.

Nach Angaben von Staatsanwaltschafts-Sprecher Thomas Steinkraus-Koch stießen die Ermittler beim FC Bayern tatsächlich auf einen unverschlossenen Medizinschrank. «Es soll diesen Schrank geben und dieser Schrank soll unverschlossen sein.» Es geht um Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz. «Das müssen wir von Amtswegen aufklären», sagte Steinkraus-Koch. Die Aussage, der brasilianische Fußballprofi Breno habe das starke Schlafmittel «Stilnox» aus dem Medizinschrank des FC Bayern genommen, sei «Anlass nachzuprüfen», sagte Lanz. Möglicherweise müsse auch die Regierung von Oberbayern eingeschaltet werden.

«Wir werden und können uns zu der ganzen Geschichte nicht äußern. Es ist ein schwebendes Verfahren», erklärte Bayern Münchens Mediendirektor Markus Hörwick. Die Aussagen von Breno entbehrten «jeglicher Grundlage», hatte der damalige Sportdirektor Christian Nerlinger die Vorwürfe noch vor wenigen Tagen zurückgewiesen. «Grundsätzlich gibt es beim FC Bayern keine Schlafmittel», hatte Nerlinger erklärt.

Breno hatte vor Gericht angegeben, «Stilnox» in größeren Mengen aus dem Medizinschrank des FC Bayern genommen zu haben. «Von dem Medikament habe ich immer eine Packung zu Hause gehabt, die ich mir aus der medizinischen Abteilung des Clubs einfach mitgenommen habe», hieß es in einer Erklärung, die sein Anwalt Werner Leitner im Gericht in München verlas. «Der Medizinschrank war tagsüber offen und ich war wegen meiner Verletzung immer wieder in medizinischer Behandlung.»

Bereits in der vergangenen Woche hatte Brenos ehemaliger Manager Vorwürfe gegen den Verein erhoben und gesagt, Schlafmittel seien dort zugänglich. Schon daraufhin nahm die Staatsanwaltschaft nach Lanz' Angaben die Ermittlungen auf.