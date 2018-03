Fußball-Profi Nils Petersen vom Bundesligisten Werder Bremen hofft nach seiner Oberschenkelverhärtung auf eine schnelle Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Foto: Carmen Jaspersen – DPA

«Beim Laufen habe ich keine Probleme mehr. Die Verhärtung lässt nach. Mein Ziel ist, am Freitag wieder dabei zu sein», sagte der Stürmer im Trainingslager der Bremer in Donaueschingen. Der 23-Jährige erlitt die Verletzung im Testspiel gegen den FC Bayern München. Der Rekordmeister hatte Petersen zu dieser Saison an Werder verliehen.