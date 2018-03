Werders Borowski froh: Trainingsrückkehr und Vater

Ex-Fußball-Nationalspieler Tim Borowski hat eine lange Leidenszeit am Mittwoch vorerst beendet. Der Mittelfeldspieler kehrte nach knapp acht Monaten verletzungsbedingter Pause ins Mannschaftstraining von Werder Bremen zurück.

Tim Borowski freut sich über die Rückkehr ins Werder-Training.

Foto: Ingo Wagner – DPA

Zudem freute sich der 31-Jährige über die Geburt seines Sohnes Lennox. «Meiner Frau und dem Kleinen geht es gut», sagte Borowski, der nur wenige Stunden nach der Geburt seines zweiten Kindes endlich wieder mit den Werder-Kollegen trainieren konnte.

«Ich habe mich riesig gefreut, nach so langer Zeit wieder dabei zu sein. Es lief heute alles gut, ich hatte keine Schmerzen und habe mich wohl gefühlt», sagte Borowski, der zuletzt im September 2011 mit der Mannschaft auf dem Platz stand. In der aktuellen Saison kam Borowski nur beim Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Heidenheim zum Einsatz. Danach setzte ihn eine langwierige Sprunggelenksverletzung außer Gefecht. Wie es mit seiner Karriere nun weitergeht, ist unklar. Borowskis Vertrag läuft am Saisonende aus.

«Das erste Etappenziel habe ich erreicht, alles Weitere ergibt sich dann demnächst. Gegen Schalke im Kader zu sein, wäre natürlich ein Traum», sagte Borowski im Hinblick auf das letzte Saisonspiel Werders am 5. Mai.