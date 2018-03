Werders Arnautovic verletzt: Länderspielabsage

Werder Bremens Fußballprofi Marko Arnautovic fällt mit einer Oberschenkelzerrung rund zwei Wochen aus. Der Angreifer sagte daher auch seine Teilnahme beim Länderspiel Österreichs am 15. August gegen die Türkei ab.

Foto: Carmen Jaspersen – DPA

Das teilte Werder am letzten Tag des Trainingslagers in Donaueschingen mit. Der ebenfalls angeschlagene Nils Petersen (Muskelprobleme) soll am 14. August im Testspiel bei Odense BK wieder mitwirken. Ein Einsatz am Samstag gegen Aston Villa kommt noch zu früh.

Werder-Coach Thomas Schaaf machte den Bremer Fans zum Abschluss des dritten Trainingslagers Hoffnungen auf eine erfolgreiche Saison. «Der Gewinner ist die Mannschaft, ich bin sehr zufrieden. Die Mannschaft ist sehr gut mitgegangen. Alle drei Trainingslager waren hervorragend», sagte Schaaf überraschend und für seine Verhältnisse ungewöhnlich zufrieden.