Werder leiht Nationalspieler de Bruyne von Chelsea aus

Der Transfer von Fußball-Profi Kevin de Bruyne vom FC Chelsea zum Bundesligisten SV Werder Bremen ist perfekt. Der 21 Jahre alte belgische Nationalspieler unterschrieb nach erfolgreich bestandenem Medizin-Check einen Leihvertrag bis zum 30. Juni 2013.

Werder Bremens neuer belgischer Spieler Kevin de Bruyne spielt mit der Rückennummer sechs.

Foto: Carmen Jaspersen – DPA

Eine Kaufoption wurde zwischen den Norddeutschen und dem Champions-League-Sieger nicht vereinbart. «Kevin ist genau der Spieler, der uns noch gefehlt hat. Er passt hervorragend zu Werder, ist sehr aktiv und bringt seine Ideen ein», sagte Trainer Thomas Schaaf. De Bruyne ergänzte: «Werder hat große Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen. Ich möchte mit meinen neuen Teamkollegen erfolgreichen Fußball spielen.»

Der Offensiv-Allrounder wechselte erst im Januar für rund zehn Millionen Euro zum FC Chelsea, wurde jedoch für die Rückrunde direkt wieder an seinen alten Club RC Genk ausgeliehen. In der belgischen Liga erzielte er in der vergangenen Saison acht Tore in 22 Partien. Zu seinem Debüt im Werder-Trikot könnte de Bruyne bereits am Samstag kommen. Im Halbfinale des «Liga total Cups» treffen die Bremer auf den FC Bayern München.