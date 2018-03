Werder Bremen spielt 3:3 gegen Aston Villa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist in einem Testspiel gegen Aston Villa nicht über ein 3:3 (1:2) hinausgekommen.

Werders Kevin de Bruyne (l) kämpft mit Stephen Ireland von Aston Villa um den Ball.

Foto: Carmen Jaspersen – DPA

Vor 22 778 Zuschauern im Weserstadion erzielten Niclas Füllkrug (11. Minute), Eljero Elia (52.) und Aaron Hunt (71.) die Treffer für die Gastgeber. Englands Nationalspieler Darren Bent (16./68.) und Ciaran Clark (23.) waren für den Premier-League-Club erfolgreich. «Wir haben viele Dinge richtig gemacht, aber müssen uns gerade in der Defensive verbessern», sagte Werder-Trainer Thomas Schaaf. Am Dienstag treten die Norddeutschen im letzten Test vor der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Preußen Münster noch beim dänischen Verein Odense BK an.