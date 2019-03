Werder Bremen bangt um Einsatz von Claudio Pizarro

Bremen (dpa) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen droht im Spiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (13.30 Uhr/Eurosport Player) der Ausfall von Stürmer Claudio Pizarro.

Der 40 Jahre alte Routinier zog sich beim Training wahrscheinlich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Sein Einsatz am Sonntag sei „fraglich“, hieß es in einer Club-Mitteilung. Weitere Untersuchungen sollen in den kommenden ...