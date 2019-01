Vom Karnevalsverein zum Transferclub: Mainz macht sich

Wer steigt ab? Vor der Saison wurde neben den Aufsteigern vor allem Mainz 05 gehandelt. Doch im zehnten Bundesliga-Jahr ist diese Gefahr zeitig gebannt. Mit Kontinuität, Realismus und einem feinen Transferhändchen wird die graue Maus zu einem Europa-Anwärter.

Mainz (dpa). Auf eine feuchtfröhliche Nicht-Abstiegs-Party kurz vor Saisonschluss werden sie beim FSV Mainz 05 in diesem Jahr wohl verzichten müssen. In echten Kellerkrimis hatten die Rheinhessen in den vergangenen beiden Spielzeiten erst ...