Völler-Verhandlung am Freitag vor DFB-Sportgericht

Rudi Völler steht wegen unsportlichen Verhaltens am Freitag vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler (l) sagte Schiedsrichter Günter Perl heftig die Meinung.

Foto: Rolf Vennenbernd. – DPA

Der Sportdirektor vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen war wegen eines verbalen Ausrasters nach der 1:4-Heimpleite im rheinischen Derby am 17. September gegen den 1. FC Köln zu einer Geldstrafe von 10 000 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte Völler Einspruch eingelegt. Der 90-malige Nationalspieler war nach der Niederlage auf Schiedsrichter Günter Perl zugerannt und hatte sich darüber beklagt, dass der Leverkusener André Schürrle, nicht aber Kölns Star Lukas Podolski nach einem Foul an seinem Nationalmannschafts-Konkurrenten Rot gesehen hatte. «Ich habe niemanden beleidigt und den Schiedsrichter nur auf etwas hingewiesen», sagte Völler über seine Sicht der Dinge.

Wie der DFB mitteilte, wird der Sportgerichts-Vorsitzende Hans E. Lorenz am Freitag in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main die Verhandlung führen.