VfL-Coach Magath: «Müssen uns steigern»

Felix Magath lag mit seinen Personalentscheidungen goldrichtig. Dank der Treffsicherheit seiner Einkäufe und von Heimkehrer Diego kam der VfL Wolfsburg auf dem Weg nach Berlin eine Etappe weiter.

Diego und Ivica Olic (r) feiern Olics Tor zum 2:0.

Foto: Christian Charisius – DPA

Vor allem Bayern-Neuzugang Ivica Olic zeigte in der 1. DFB-Pokalrunde, wie wertvoll er für das ambitionierte Starensemble schon jetzt ist. «Es war noch nicht alles gut, aber die Richtung stimmt. Man hat gesehen, dass wir fit sind und bereit für den Bundesligastart», sagte der dreifache Torschütze aus Kroatien.

«Alles in allem war ich mit dem heutigen Spiel meiner Mannschaft zufrieden», sagte VfL-Trainer Magath am späten Samstagabend nach dem 5:0 (3:0) über den mutigen Sechstligisten FC Schönberg 95.

Der deutsche Fußball-Meister von 2009 war in den 90 Minuten vor 3500 Zuschauern im Ausweichspielort Lübeck nie in Gefahr geraten, das Desaster aus dem Vorjahr zu wiederholen, als bereits in der ersten Runde Endstation war.

Das war auch das mindeste, was man erwarten durfte. Glanz versprühte der erste Pflichtspielauftritt der «Wölfe» aber eben auch nicht. Der Underdog kam besser in die Partie und hätte mit etwas Glück sogar in Führung gehen können. «Bis zum ersten Treffer haben wir uns etwas schwer getan. Danach kontrollierten wir das Spiel», konstatierte Magath ziemlich unaufgeregt.

Olic brachte den Erstligisten mit einem Doppelpack in der 28. und 30. Minute in Führung und stellte mit seinem dritten Tor den 5:0-Endstand in der 67. Minute her. Regisseur Diego (43.) und Holland-Einkauf Bas Dost (66.) besorgten die übrigen Tore. Glanzlichter setzten beide aber nicht.

«Ich hatte Möglichkeiten, die ich nicht nutzen konnte. Deswegen bin ich mit meiner Chancenverwertung nicht zufrieden», sagte Dost. Der Niederländer wirkte wie noch nicht angekommen, der bei Magath und den Fans einst in Ungnade gefallene Brasilianer wie noch nicht wirklich wieder da.

Das war auch Magath nicht verborgen geblieben. «Bei allem Respekt vor dem heutigen Gegner müssen wir uns im Hinblick auf das erste Bundesligaspiel aber noch steigern», sagte der 54-Jährige. im Hinblick auf den Start in die Bundesliga am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart. Dann werden auch Torhüter Diego Benaglio, Ex-Kapitän Josué und Mittelfeldspieler Ashkan Dejagah, die bei der Pflichtübung in der Hansestadt geschont wurden, wieder dabei sein.