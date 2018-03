VfL Wolfsburg löst Vertrag mit Tuncay auf

Der VfL Wolfsburg hat mit sofortiger Wirkung den Vertrag mit dem türkischen Fußball-Profi Tuncay aufgelöst. Die Trennung von dem offensiven Mittelfeldspieler erfolgte nach Angaben des Bundesligaclubs in beiderseitigem Einvernehmen.

Tuncay spielt in den Planungen von VfL-Trainer Felix Magath keine Rolle mehr.

Foto: Jens Wolf – DPA

Tuncay spielte in den Planungen von Trainer Felix Magath keine Rolle. Der Spieler war im Januar 2011 nach Wolfsburg gekommen und brachte es auf vier Bundesliga-Einsätze, vergangene Saison war er an die Bolton Wanderers in England ausgeliehen gewesen.