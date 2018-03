VfB-Profi Kuzmanovic in Nürnberg wieder im Kader

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im Spiel beim 1. FC Nürnberg wieder auf Zdravko Kuzmanovic zurückgreifen. Der Mittelfeldspieler habe seinen Muskelfaserriss auskuriert und stehe in jedem Fall im Kader, sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia.

Der Stuttgarter Zdravko Kuzmanovic hat seinen Muskelfaserriss auskuriert.

Foto: Uwe Anspach. – DPA

Er ließ jedoch offen, ob der 24-Jährige gleich in die Startelf rückt. Zudem ist Timo Gebhart nach einer Risswunde am Knöchel wieder fit. Trotz einer Bilanz von zuletzt vier Siegen in fünf Spielen warnte Labbadia: «Wir sind noch nicht so gut, dass wir jetzt automatisch in Nürnberg gewinnen.»