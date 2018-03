VfB Stuttgart verleiht Ailton bis Saisonende

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart verzichtet für den Abstiegskampf in der Rückrunde auf Defensivspieler Ailton.

Ailton Ferreira Silva (M) kam beim VfB Stuttgart in der Bundesliga nur zu fünf Einsätzen.

Foto: Angelika Warmuth – dpa

Der 22 Jahre alte Linksverteidiger kehrt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum portugiesischen Verein GD Estoril Praia zurück, von dem er erst im vergangenen Sommer zu den Schwaben gewechselt war. Unter Cheftrainer Hannes Wolf kam Ailton in der Bundesliga lediglich zu fünf Einsätzen. „Durch die Ausleihe kann er Spielpraxis sammeln, die er beim VfB vermutlich nicht bekommen hätte“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag.