Vestergaard verlängert Vertrag in Hoffenheim

Zuzenhausen

Abwehrspieler Jannik Vestergaard hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Der 19-Jährige Däne war 2010 aus der Jugendabteilung von Bröndby IF in den Kraichgau gewechselt und bislang bis 2014 an den Club gebunden.