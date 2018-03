Bei Patrick Ochs vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich der Verdacht des Kreuzbandrisses im linken Knie bestätigt, teilte der VfL mit.

Foto: Oliver Mehlis – DPA

Der 30-Jährige soll demnach am 14. Juli operiert werden. «Patrick wird uns in den kommenden Monaten fehlen», klagte VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs. Ochs war zuvor in Augsburg untersucht worden. Der Abwehrspieler war beim Trainingsauftakt der Niedersachsen mit den Stollen im Rasen hängen geblieben.