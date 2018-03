Stuttgart mit Leistungstests in die Saison gestartet

Mit Leistungstests und medizinischen Checks haben die Spieler des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen.

Sportdirektor Fredi Bobic (l) und Trainer Bruno Labbadia sind beim VfB für die sportlichen Belange zuständig.

Foto: Uwe Anspach – DPA

«Wir sind alle ausgeruht und die Akkus sind voll», sagte Trainer Bruno Labbadia. Am Dienstag steht für die VfB-Profis nach einem gemeinsamen Frühstück die erste Trainingseinheit auf dem Platz an.

Am Montag fehlte noch William Kvist, der für Dänemark bei der EM im Einsatz war. Dafür begrüßte Labbadia Neuzugang Tunay Torun, der ablösefrei von Hertha BSC nach Stuttgart wechselte und Tim Hoogland vom FC Schalke 04. Sollte Hoogland den medizinischen Test bestehen, will ihn der VfB als Leihgabe an den Neckar holen. «Beide passen charakterlich sehr gut zu uns», sagte Labbadia. «Wir haben nicht die Mittel, um die ganz Großen zu holen.» Weitere Neuzugänge stehen laut Sportdirektor Fredi Bobic nicht an. «Wir sind erstmal zu, es ist nichts geplant», sagte Bobic.

Mit dem verletzten Rückkehrer Daniel Didavi, der in der abgelaufenen Saison an Ligakonkurrent 1. FC Nürnberg ausgeliehen war, einigten sich die Schwaben am Montag dagegen auf einen neuen Vertrag bis 2016. «Wir freuen uns, dass Daniel bei uns langfristig verlängert hat. Er ist ein Spieler aus unserer Talentschmiede, der sich stark entwickelt hat und unheimlich viel Potenzial besitzt», erklärte Bobic. «Ich arbeite hart an meinem Comeback und bin jetzt schon heiß auf meinen nächsten Einsatz im VfB-Trikot», sagte Didavi.

Zur neuen Saison hatte der VfB Stürmer Julian Schieber an den deutschen Meister Borussia Dortmund und Timo Gebhart nach Nürnberg verkauft. Die Verträge von Kapitän Matthieu Delpierre und Khalid Boulahrouz waren nicht verlängert worden. «Die anderen Vereine haben extrem aufgerüstet im Gegensatz zu uns», sagte Labbadia. «Wenn man nur die Namen sieht, die gegangen sind, haben wir an Qualität verloren. Ich hoffe, dass wir das kompensieren können. Das ist für mich eine Herausforderung.»

Der VfB startet nach einem Trainingslager in Donaueschingen (22. bis 31. Juli) mit dem Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Verbandsligisten FC Falkensee-Finkenkrug (17. bis 20. August) in die neue Spielzeit. Am 23. August steht das Hinspiel in der Qualifikation zur Europa League an. Ein Saisonziel wollte Labbadia am Montag nicht formulieren. «Solange alle Konkurrenten aufrüsten und wir abbauen müssen, kann ich kein Ziel ausgeben. Wir wollen unsere Spielart festigen. Wir wollen die Leute begeistern», sagte der VfB-Coach.