Streich zum Traineramt in Freiburg: „Ein Glücksfall“

Christian Streich hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Er ist der dienstälteste unter den aktuellen Trainern der Fußball-Bundesliga. Den Job in der Heimat nennt der 53-Jährige „puren Luxus“. Nur sein Knie bremst ihn aus.

Freiburg (dpa). Christian Streich bleibt Trainer des SC Freiburg. Seinen Vertrag bei den Badenern hat der 53-Jährige verlängert.„Das ist eine Struktur in diesem Verein und in dieser Stadt, in die ...