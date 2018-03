Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Xherdan Shaqiri hat den Verzicht auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen als logischen Schritt nach seinem Wechsel zum FC Bayern München bezeichnet.

Xherdan Shaqiri will sich beim FC Bayern durchsetzen.

Foto: Frank Leonhardt – DPA

«Ich muss mich hier in eine neue Mannschaft integrieren. Für mich war von Anfang an klar, dass die Tendenz zum FC Bayern geht, auch wenn jeder Fußballer einmal bei Olympischen Spielen dabei sein will», sagte der Neuzugang vom FC Basel in München.

Die Olympischen Spiele vom 27. Juli bis 12. August in London fallen mitten in die Saisonvorbereitung. Zwei Wochen später startet die Bundesliga in ihre 50. Spielzeit. Im Gegensatz zu Deutschland hat sich die Schweiz für das olympische Fußballturnier qualifiziert.

«Ich hoffe, dass die Schweizer auch ohne mich weit kommen», sagte Shaqiri. Nach dem Gewinn von Meisterschaft und Pokal in der Schweiz mit dem FC Basel geht der 12,5 Millionen Euro teure Mittelfeldspieler selbstbewusst an die neue Aufgabe: «Der FC Bayern braucht Gewinnertypen. Ich will mich hier durchsetzen.»

Bayern-Trainer Jupp Heynckes sieht in dem 20 Jahre alten Talent einen «Straßenfußballer», der aber noch «auf FC-Bayern-Niveau gehoben werden» müsse: «Er soll den etablierten Spielern Dampf machen.»