SC-Trainer Streich: «Zeigen, dass es kein Zufall war»

Fußball-Bundesligist SC Freiburg will trotz des gesicherten Klassenverbleibs die guten Leistungen der letzten Monate bestätigen.

Freiburgs Trainer Christian Streich verspricht den vollen Einsatz seiner Spieler.

Foto: Uli Deck – DPA

«Die Jungs wollen zeigen, dass es kein Zufall war, was in dieser Saison passiert ist», sagte SC-Trainer Christian Streich vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag. Die in den vergangenen Wochen großen Personalsorgen der Freiburger haben sich derweil etwas entspannt. Verzichten muss Streich lediglich auf den weiterhin verletzten Julian Schuster. Mittelfeldspieler Johannes Flum, der nach Muskelfaserriss wieder trainiert, dürfte zwar noch nicht wieder in die Startelf zurückkehren. Er sei aber eventuell wieder einsatzbereit, meinte Streich. Der SC-Trainer stellte zudem die Rückkehr des genesenen Mensur Mujdza in Aussicht.