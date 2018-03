Schalker Torwart Unnerstall verlängert Vertrag bis 2015

Der FC Schalke 04 hat den Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag mit Torwart Lars Unnerstall um zwei Jahre verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Foto: Filip Singer – DPA

Der 22-Jährige hatte erst in der vergangenen Spielzeit sein Profi-Debüt gegeben, nachdem sich die vorherige Nummer eins, Ralf Fährmann, einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Trotz des im Winter nachverpflichteten ehemaligen Nationaltorhüters Timo Hildebrandt verteidigte Unnerstall seinen Stammplatz zwischen den Pfosten, ehe er sich selbst an der Hand verletzte. Bislang absolvierte der 2008 von Preußen Münster gekommene 1,98 Meter große Schlussmann 21 Bundesligaspiele.

Ob Unnerstall die Nummer eins bleibt, ist offen. Mit dem genesenen Fährmann, dem erfahrenen Hildebrandt und Unnerstall stehen Trainer Huub Stevens drei in etwa gleichstarke Keeper zur Verfügung.

An diesem Samstag bricht Schalke zum zweiten Trainingslager nach Klagenfurt auf. Das nächste Testspiel bestreiten die Königsblauen am Sonntag in Österreich gegen den italienischen Club Udinese Calcio.