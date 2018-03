Schalke: Torloses Remis gegen Udinese Calcio

Drei Wochen vor dem Start in die Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 seine Bestform noch nicht erreicht. In einem Testspiel gegen den italienischen Spitzenclub Udinese Calcio kamen die «Königsblauen» über ein 0:0 nicht hinaus.

Das Team von Huub Stevens kam gegen Udinese nicht über ein 0:0 hinaus.

Foto: Patrick Seeger – DPA

Ohne die in der ersten Pokalrunde gesperrten Jermaine Jones und Klaas Jan Huntelaar in der Startformation war der Bundesligist vor 5500 Zuschauern im Wörthersee Stadion zwar überlegen, blieb in der Offensive aber ohne große Tormöglichkeiten. Am Freitag treffen die Schalker in einem weiteren deutsch-italienischen Leistungstest auf Sampdoria Genua.