Schalke 04 spielt 1:1 im Härtetest gegen Genua

Veit (dpa). Rund zwei Wochen vor dem Start in die Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 noch nicht seine Bestform erreicht. Gegen Sampdoria Genua aus der italienischen Serie A kam die Mannschaft von Trainer Huub Stevens im Härtetest nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Foto: Patrick Seeger – DPA

Im Rahmen der Saison-Vorbereitung in Österreich konnte Klaas-Jan Huntelaar mit einem Elfmeter (19. Minute) in der Jacques Lemans Arena in St. Veit die Führung der Italiener durch Angelo da Costa (11.) ausgleichen. Schalke erspielte sich in der Folge weitere Torchancen, blieb aber ohne Durchschlagskraft.