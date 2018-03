SC Freiburg gewinnt Testspiel gegen Betis Sevilla

Der SC Freiburg kann selbstbewusst in die neue Fußball-Saison gehen. Der Bundesligist gewann bei seiner Generalprobe gegen den spanischen Traditionsclub Betis Sevilla mit 1:0 (0:0).

Trainer Christian Streich kann einen Sieg seiner Freiburger mit ansehen.

Foto: Patrick Seeger – DPA

Das entscheidende Tor in diesem Testspiel schoss der eingewechselte Stürmer Garra Dembélé in der 48. Minute. Vor 10 113 Zuschauern bei der offiziellen Saisoneröffnung im Mage Solar Stadion hatten die Freiburger allerdings auch etwas Glück, denn Betis vergab zahlreiche gute Chancen und traf in der Schlussminute nur die Latte.