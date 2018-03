Rückschlag für dauerverletzten Werder-Stürmer Pizarro

Bremen (dpa) – Der derzeit verletzte Claudio Pizarro vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat während seiner Reha einen weiteren Rückschlag erlitten. Vage Hoffnungen auf ein Comeback des Peruaners schon an diesem Samstag gegen Bayer Leverkusen haben sich damit zerschlagen.

Bremen muss weiter auf Claudio Pizarro verzichten.

Eigentlich wollte der Stürmer in dieser Woche erstmals seit Monaten wieder mit der Mannschaft trainieren. Daraus wird nun aber nichts. «Claudio hat beim Reha-Training etwas in der Wade gespürt», wurde Werder-Coach Alexander Nouri am Dienstag von mehreren Zeitungen übereinstimmend zitiert.

Ein genaue Diagnose steht noch aus. Der 38-Jährige hat mit anhaltenden Wadenproblemen zu kämpfen. Pizarro hatte in der Vorsaison mit 14 Toren maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Bremer.