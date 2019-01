Ein weiterer Trainerwechsel beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist für Sportvorstand Michael Reschke kein Thema.

„Der Glaube in Markus Weinzierl ist da. Er macht einen guten Job, ist sehr fokussiert. Wir glauben, dass wir wieder in die Spur kommen“, sagte Reschke in der TV-Sendung „Sky ...