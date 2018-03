Podolski-Einsatz in Freiburg ungewiss

Der Einsatz von Lukas Podolski im Spiel des abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln am Samstag beim bereits geretteten SC Freiburg ist ungewiss. Der Kölner Torjäger leidet noch immer an einem Nasennebenhöhleninfekt und einer leichten Mittelohrenzündung.

Foto: Bernd Thissen – DPA

Zuletzt waren auch Mikael Ishak (Magen-Darm-Probleme) und Henrique Sereno (Adduktorenverletzung) angeschlagen. «Die Zielsetzung für Freiburg sind drei Punkte», sagte Kölns Interimstrainer Frank Schaefer. Der 48-Jährige blieb mit seinem Team in Mönchengladbach (0:3) und gegen Stuttgart (1:1) allerdings sieglos. Als Tabellen-16. hat Köln bei 30 Punkten zwei Zähler Vorsprung auf Hertha BSC. Zum Abschluss am 5. Mai empfangen die Kölner den Champions-League-Finalisten Bayern München. An den rechnerischen Konstellationen wollte sich Schaefer nicht beteiligen.

Nach der guten Leistung beim Remis gegen Stuttgart machte der Kölner Coach «einen gewissen Optimismus» in seiner Mannschaft aus. Allerdings könne sich das Team nur dann «etwas dafür kaufen, wenn wir jetzt in Freiburg nachsetzen». Der letzte FC-Bundesligaerfolg bei den Breisgauern liegt allerdings schon lange zurück: Am 24. August 1996 gab es dort ein 3:1 für Köln.