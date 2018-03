Olympia: Benaglio, Rodriguez und Xhaka fehlen Clubs

Fünf Fußball-Bundesligaprofis sind in das Schweizer Olympia-Aufgebot berufen worden und drohen damit mehr als vier Wochen in der Saisonvorbereitung auszufallen.

Wolfsburgs Keeper Diego Benaglio ist in das Schweizer Olympia-Team berufen worden.

Foto: Fredrik von Erichsen – DPA

Wie der Schweizer Verband mitteilte, stehen der Wolfsburger Stammkeeper Diego Benaglio und sein Teamkollege Ricardo Rodriguez, sowie Mönchengladbachs 8,5-Millionen-Euro-Zugang Granit Xhaka, Werder Bremens François Affolter und Nürnbergs Timm Klose im Kader für die Sommerspiele in London. Bayern Münchens Neuzugang Xherdan Shaqiri ist dagegen nicht dabei. Er hatte angekündigt, auf Olympia zu verzichten.

In Wolfsburg stört Trainer Felix Magath vor allem Benaglios Nominierung nicht. «Ich finde es sogar gut, dass Diego dabei ist. Diego ist zwar schon ein erfahrener Spieler, aber so ein Turnier bringt auch ihn weiter. Und für einen Torwart ist Vorbereitung im Verein nicht so wichtig wie für einen Feldspieler, der sich eher mit seinen Mannschaftskollegen einspielen muss», hatte der VfL-Coach bereits vor der offiziellen Nominierung der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» gesagt.

Xhaka hatte am Montag beim Gladbacher Trainingsstart angedeutet, ebenso wie sein früherer Teamkollege Shaqiri lieber auf Olympia verzichten zu wollen. «Ich würde mich lieber für Gladbach entscheiden», hatte der Mittelfeldspieler gesagt. Die Vorrunde des olympischen Fußballturniers startet am 26. Juli, das Endspiel findet am 11. August statt. Bereits am 12. Juli startet die Schweiz in die Vorbereitung. In der Vorrunde treffen die Eidgenossen auf Gabun, Südkorea und Mexiko.