Nürnberg angeschlagen ins Hoffenheim-Spiel

Mit einer stark ausgedünnten Mannschaft muss Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg am Samstag bei 1899 Hoffenheim antreten.

Nürnbergs Trainer Dieter Hecking fehlen einige Leistungsträger.

Foto: Daniel Karmann – DPA

Neben den verletzten Alexander Esswein, Christian Eigler und Adam Hlousek fehlen Trainer Dieter Hecking am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga auch die erkrankten Mike Frantz und Almog Cohen. Nach dem geschafften Klassenverbleib hat Hecking «ein bisschen Verständnis für den Spannungsabfall» in seiner Truppe, dennoch betonte er am Donnerstag: «Wir haben jetzt eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen – und ich möchte gerne bis zum Saisonende ungeschlagen bleiben!»

Unterdessen stehen die Franken kurz vor der Verpflichtung des Japaners Hiroshi Kiyotake. Die 22 Jahre alte Offensivkraft vom Erstligisten Cerezo Osaka habe bereits einen Vorvertrag beim «Club» unterschrieben, bekannte Manager Martin Bader. «Wir müssen nur noch einige Formalitäten klären.» Nach Talent Noah Korczowski (18, Innenverteidiger aus der Nachwuchsabteilung von Schalke 04) wäre Kiyotake der zweite Sommer-Zugang des FCN.