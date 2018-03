Neuer: Bleibe bei Europapokal-Qualifikation

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer wird den Bundesligaclub FC Schalke 04 bei einer Europapokal- Qualifikation im Sommer nicht verlassen.

«Ich habe hier einen Vertrag bis 2012. Wenn wir einen Europapokal-Platz erreichen, stehe ich auch nächste Saison im Schalker Tor», sagte Neuer in einem Interview in der «Bild am Sonntag». Trainer Felix Magath, der den Kader des Clubs noch ausdünnen möchte, hatte Neuer bislang als unverkäuflich bezeichnet. «Klar, ehrt es mich, dass ich auf Schalke einen solchen Stellenwert habe. Darauf kann ich mich aber nicht ausruhen», sagte der 23 Jahre alte Schlussmann.

Ziel sei in jedem Fall ein Platz im internationalen Geschäft, so Neuer. «Natürlich wollen wir uns mittelfristig in den Top drei der Liga etablieren und uns auch in der Champions League einen Namen machen. Die Voraussetzungen dafür sind auf Schalke absolut gegeben, auch dank Felix Magath», sagte der Torhüter, dessen großes persönliches Ziel die Teilnahme an der WM in Südafrika ist. «Ich will die WM spielen, darum kämpfe ich. Denn meinen Urlaub kann ich auch anders verbringen».