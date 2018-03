Nach Fan-Teilausschluss: Fortuna verlost Plätze

Mit einem Ticket-Losverfahren reagiert Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf auf sein Zuschauerproblem.

Norbert Meier ist der Trainer von Fortuna Düsseldorf.

Foto: Maurizio Gambarini – DPA

Weil nach dem DFB-Sportgerichtsurteil in den Spielen gegen Borussia Mönchengladbach am 1. September und gegen den SC Freiburg am 22. September nur 25 000 eigene Fans in die Esprit-Arena dürfen, aber allein 31 000 Dauerkarten verkauft wurden, soll nach Fortuna-Angaben nun der Zufall entscheiden.

Die etwas mehr als 17 000 Dauerkarteninhaber, die schon in der vergangenen Spielzeit ein Saisonticket hatten, können beide Begegnungen besuchen. Für das weitere Kontingent von 8000 Plätzen werden nach Fortuna-Angaben aus allen Neubestellungen der neuen Saison jeweils 6000 Dauerkartenbesitzer ausgelost, die entweder das Spiel gegen Mönchengladbach oder das gegen Freiburg besuchen können.

Das Verfahren wurde in Gesprächen mit den Dachverbänden, Fanvertretern und dem Fanprojekt entwickelt. «Alle Beteiligten waren sich einig, dass es keine gerechte Lösung für alle geben kann», ließ der Erstliga-Rückkehrer wissen. Die nun gefundene Lösung «scheint jedoch die sinnvollste und transparenteste Variante zu sein», denn es werde zumindest gewährleistet, dass kein neu hinzugekommener Dauerkarteninhaber von beiden Spielen ausgeschlossen wird.