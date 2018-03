Der Münzwurf gegen Nationalstürmer Lukas Podolski kommt den FSV Mainz 05 teuer zu stehen. Der Bundesligist muss nach einem Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes eine Geldstrafe in Höhe von 40 000 Euro verurteilt. Das teilte der DFB mit.

Eine Münze traf Lukas Podolski in Mainz.

Foto: Fredrik von Erichsen – DPA

Podolski war in der Partie des 1. FC Köln in Mainz am 10. April von einer Geldmünze im Gesicht getroffen wurde, die aus dem Zuschauerblock der Gastgeber geworfen worden war. Der Nationalspieler spielte anschließend mit einer Schwellung unterhalb des Auges weiter.

Die Mainzer müssen weitere 5000 Euro bezahlen, da ihre Anhänger im Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim am 17. Februar Bengalische Feuer abgebrannt haben. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.