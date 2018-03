Mögliches Düsseldorfer Geisterspiel am Samstagabend

Das potenzielle Geisterspiel zwischen Bundesligaaufsteiger Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach steigt am zweiten Spieltag (1. September) zur exponierten Sendezeit um 18.30 Uhr.

Düsseldorfs Trainer Norbert Meier und sein Team müssen das erste Heimspiel vor leeren Rängen bestreiten.

Foto: Maurizio Gambarini – DPA

Auch die vom teilweisen Fan-Ausschluss bedrohte Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen am ersten Spieltag (25. August) wird um 18.30 Uhr angepfiffen, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte. Die Vereine haben in beiden Verfahren Einspruch eingelegt, deswegen können die Strafen noch gekippt werden.

Weil am Donnerstag die Playoff-Runde der Europa League steigt, bestreiten die deutschen Kandidaten VfB Stuttgart (gegen den VfL Wolfsburg) und Hannover 96 (gegen Schalke 04) die ersten beiden Sonntagsspiele der neuen Saison. Auch am zweiten und vierten Spieltag müssen die Europa-League-Teilnehmer erst am Sonntag ran. Der fünfte Spieltag findet unter der Woche am Dienstag- und Mittwochabend statt. Dass der deutsche Meister Borussia Dortmund die 50. Jubiläumssaison am Freitagabend – wie schon vor 49 Jahren – gegen den SV Werder Bremen eröffnet, hatte die DFL schon vor einer Woche bekanntgegeben.

In der zweiten Liga wurden die ersten acht Spieltage terminiert. Die beiden Absteiger 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC Berlin bestreiten die ersten Abendspiel der Saison. Hertha empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr) den SC Paderborn – und muss eventuell ebenfalls vor halbleeren Rängen spielen.

Auf dem Betzenberg spielt der FCK am Montag (20.15 Uhr) gegen Union Berlin. Der dritte Absteiger 1. FC Köln startet am Sonntag (15.30 Uhr) bei Eintracht Braunschweig. Zum Abschluss des vierten Spieltags gibt es am 3. September um 20.15 Uhr das Berliner Stadtduell zwischen Union und Hertha.