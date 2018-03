Mehrere Mainzer Fans bei Gewaltattacke verletzt

Mehrere Fans des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 sind bei einer gewalttätigen Attacke von Unbekannten verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sollen Anhänger des Erzrivalen 1. FC Kaiserslautern an den Übergriffen beteiligt gewesen sein.

Fans des 1. FSV Mainz 05 sollen Opfer einer Attacke geworden sein.

Foto: Fredrik von Erichsen – DPA

Eine Gruppe von Mainzer Ultras war unmittelbar nach der Rückkehr vom Auswärtsspiel beim FC Augsburg (1:2) auf dem Parkplatz des Bruchwegstadions mit Dachlatten, Schraubenschlüsseln und anderen Schlagwerkzeugen angegriffen worden.

Als die zu Hilfe gerufenen Beamten eintrafen, flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen waren rund 80 Personen an der Schlägerei beteiligt. Die Polizei hat umfangreiches Spurenmaterial gesichert und wird die Ermittlungen am Montag fortsetzen.