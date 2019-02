Jahrelang prägte Rudi Assauer den FC Schalke 04 wie kein anderer. Er war Macher und Seele des Traditionsclubs. Der UEFA-Cup-Sieg 1997 und seine Tränen nach der „Vier-Minuten-Meisterschaft“ 2001 sind unvergessene Momente. Nun starb der Ex-Manager nach langer Krankheit.

Herten (dpa). Sein Name ist für immer untrennbar mit dem FC Schalke 04 verbunden. In den vergangenen Jahrzehnten prägte niemand den Traditionsverein aus dem Revier so nachhaltig wie Rudi Assauer.„Ohne ...