Der Mainzer Fußball-Profi Jean-Philippe Gbamin stand aufgrund eines Fehlverhaltens nicht im Kader für das Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen (1:3).

Der 23-Jährige kam am Freitag zu spät zum Abschlusstraining und wurde von Trainer Sandro Schwarz daraufhin nicht für das Auswärtsspiel an der Weser nominiert. „Wir haben das in einem Vier-Augen-Gespräch geklärt. ...