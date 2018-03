Mainzer Allagui nach Kreislaufkollaps erholt

Entwarnung für Sami Allagui und den FSV Mainz 05: Nach einem Kreislaufkollaps befindet sich der tunesische Fußball-Nationalspieler auf dem Weg der Besserung.

Der 25 Jahre alte Stürmer des Bundesligisten hatte den Schwächeanfall am Montag auf dem Rückflug vom Länderspiel in Malawi erlitten und sich nach seiner Ankunft zur ärztlichen Untersuchung in die Frankfurter Uni-Klinik begeben. Allagui habe zu wenig gegessen und getrunken und daraufhin Beschwerden gehabt, hieß es. Mittlerweile sei er wieder zu Hause, teilten die Mainzer am Dienstag mit.